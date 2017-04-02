Az enerjiyle uzun mesafe

Karadeniz Teknik Üniversitesi “Girişimcilik ve Pazarlama Kulübü” ve Enerji Teknolojileri Topluluğu’nun birlikte düzenlediği Trabzon Otomotiv Zirvesi, KTÜ Osman Turan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte, makine, metalurji ve malzeme ile elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri öğrencilerinin yaptığı “Sirius” adlı otomobil görücüye çıktı.

Etkinlikte 20 öğrencinin bir buçuk yılda geliştirdikleri elektrikli batarya ile çalışan otomobil harcadığı enerji ile dikkat çekti.

Etkinlikte söz alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Metalurji Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aslan, üretilen otomobilin uzun mesafeyi çok az yakıtla gittiğini belirterek, “TUBİTAK alternatif enerji araç yarışlarında elektrikli araç kategorisi hazırlanmış. Elektik bataryalı bir araçtır. Aracımızın kabuk ve mekanik aksamları ekibimiz tarafından yapılmıştır. Özellikle yeni teknolojileri üzerinde barındırması sebebiyle öğrenci arkadaşlarımızın yeni teknolojiyi uyguladığı bir araç modelidir. Bu araç hafif olması uzun mesafeleri en az enerjiyle kat etmesi amacıyla geliştirilmiştir. 2014 yılında bir yıl süre içerisinde öğrenci arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla geliştirilmiş bir çalışmadır. Tamamen öğrenci arkadaşlarımızın üniversite laboratuvarlarında sponsor desteği alarak profesyonel destek sağlayarak geliştirmiş olduğu bir araç modelidir. Sirius’un maksimum çıkabileceği hız 130 kilometre, gidebildiği maksimum yol ise 300 kilometredir” dedi.

Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Bilgin’de, danışmanlığını yürüttüğü ekibin çalışmasını yakından takip ettiğini belirterek “uzak olmayan bir gelecekte artık elektrikli araçların sıradan günlük yaşantımızın bir parçası olacağını düşünüyorum” dedi.

‘Verimli ve tasarruflu

bir araç’