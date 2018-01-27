Azez'de hastane onarıldı

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın top atışlarıyla zarar gören Azez bölgesinde tek olan Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi, Türkiye'nin desteğiyle yeniden onarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, terör saldırılarında oluşan tahribat izleri de silinmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda, 19 Ocak'ta teröristlerin saldırısı sonucu tahrip edilen Azez bölgesindeki tek Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine de Türkiye yardım elini uzattı. Kadınların kaldığı bölüme isabet eden top atışları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı hastanede onarım çalışmalarına başlayan ekipler hasarı giderdi.

Bölge halkının temizlik çalışmalarına başladığı hastanenin zarar gören bölümleri, 1-2 gün içerisinde yeniden hastalarına kapılarını açacak. 150 hasta kapasitesine sahip hastanenin, Azez başta olmak üzere Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen hemen her yerden hasta kabul ettiğini söyledi.

Bölgedeki tek hastane olan merkezde 30 kadının tedavi gördüğünü belirten Karataş, diğer hastaların da erkeklerden oluştuğunu kaydetti. Hastanenin Suriye'nin kuzeyi için önemine işaret eden Karataş, "Bölgedeki tek hastane olduğu için Suriye'nin birçok yerinden hastalar geliyor.

Gerekli tedaviler burada gerçekleştiriliyor." dedi. Hastanede psikososyal ve psikoterapik birçok işlemin yapılabildiğini anlatan Karataş, normal şartlarda 20 personelin görev yaptığını bildirdi.

HABER MERKEZİ