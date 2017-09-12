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Baba oğul kazada can verdi 

Manisa'nın Soma ilçesinde oğlunun da üzerinde bulunduğu traktörle fasulye dövmeye çalışan şahıs, ters dönen traktörün altında kalarak 5 yaşındaki oğluyla birlikte can verdi

12 Eylül 2017 Salı 16:35
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Baba oğul kazada can verdi 

Manisa'nın Soma ilçesinde oğlunun da üzerinde bulunduğu traktörle fasulye dövmeye çalışan şahıs, ters dönen traktörün altında kalarak 5 yaşındaki oğluyla birlikte can verdi. Kaza, Soma ilçesinin Çerkez Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Çerkez Hamidiye ile Karaçam mahalleleri arasında bulunan tarlada iddiaya göre, 5 yaşındaki oğlu O.S. ile birlikte fasulye döven Kemal Sarı (38), traktörün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 yaşındaki oğluyla birlikte ters dönen traktörün altında kaldı. Feci kazada baba oğul olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ve jandarma ekipleri baba ile oğlunun cansız bedenini traktör altından çıkardı. Maden işçisi olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Kemal Sarı'nın oğluyla birlikte çıkarılan cenazeleri Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Manisa
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