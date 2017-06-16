Babalar günü için ne arıyoruz!

Babalar Günü ’ne sayılı günler kaldı. Dijital platformlarda hediye arayışında olanların adres sorgulamalarını, kimlerin en çok neyi ve nereyi aradıklarını gösteren Yellow Pages verileri, hediye seçimlerimizi tanımlıyor. Babalar Günü haftasında en çok aranan kategoriler arasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da restoranlar üst sıralarda yer alıyor. Favori restoranlar ise Türk mutfağı ve kebapçılar. Türk mutfağı ve kebapçı aramaları Babalar Günü haftasında yüzde 20’lik bir artış gösteriyor. Aramaların en çok yapıldığı iller sırasıyla Ankara, Adana ve İstanbul. Verilere demografik açıdan baktığımızda ise en çok aramayı 18-24 ve 25-34 yaş arası yapıyor. Cinsiyet bazında ise kadınlar erkeklere göre daha çok arıyor.

Cep telefonu arayışında dikkat çeken artış

Teknolojinin hayatımızdaki yerinin gün geçtikçe artması hediye tercihlerini etkiliyor. Yellow Pages’in verilerine göre bu yıl Babalar Günü öncesinde en çok aranan kategoriler arasında cep telefonları yer alıyor. Cep telefonu aramaları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 10 artmış durumda. Ankara, Adana ve İstanbul, aramaların en çok yapıldığı iller arasında yer alırken en çok aramayı 25-34 yaş arası kişiler yapıyor.

Tekno market aramalarında ise yüzde 9'luk artış var. Erkekler kadınlara göre daha çok arama yaparken şehir bazında İstanbul, İzmir ve Ankara başı çekiyor. En ilginç verilerden biri de bu kategoride arama yapanların yaş aralığı. Gençlerin teknolojiye olan ilgisi bu kategorideki arama davranışlarını da etkiliyor. 18-24 yaş arası arama yapanların oranı yüzde 62 oranında artmış durumda.