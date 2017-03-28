Babasını oyuncak bebeğiyle uğurladı

Baba Mehmet ve anne Şerife Altınalana ile şehidin eşi Eriç AIltınalana, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin, elinde oyuncak bebek bulunan 5 yaşındaki kızı Evla'nın tabuta dokunması, törendekileri duygulandırdı.

Yaklaşık 15 yıldır görevli şehit Gökhan Altınalana'nın (33) ağabeyi Yüzbaşı Serkan Altınalana da törene katıldı. Kardeşinin tabutunu okşayan acılı ağabey, "Canım kardeşim, yine bahar gelecek, bu fakir topraklardan biz yeniden doğacağız, canım kardeşim. Ant olsun ki bitmeyeceğiz, canım kardeşim. Ey soysuzluğun evlatları, bitmeyeceğiz, yine yürüyeceğiz. Üzerinize ant olsun." dedi.