Babasını oyuncak bebeğiyle uğurladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda ağır yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde şehit düşen Jandarma Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana, memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla uğurlandı. Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Özbelde Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Altunhisar ilçesi Hasandağı Ulukışla köyü meydanına getirildi.
Baba Mehmet ve anne Şerife Altınalana ile şehidin eşi Eriç AIltınalana, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin, elinde oyuncak bebek bulunan 5 yaşındaki kızı Evla'nın tabuta dokunması, törendekileri duygulandırdı.
Yaklaşık 15 yıldır görevli şehit Gökhan Altınalana'nın (33) ağabeyi Yüzbaşı Serkan Altınalana da törene katıldı. Kardeşinin tabutunu okşayan acılı ağabey, "Canım kardeşim, yine bahar gelecek, bu fakir topraklardan biz yeniden doğacağız, canım kardeşim. Ant olsun ki bitmeyeceğiz, canım kardeşim. Ey soysuzluğun evlatları, bitmeyeceğiz, yine yürüyeceğiz. Üzerinize ant olsun." dedi.
Şehidin bir yakını da tabutun başında asker selamı vererek "Yıkılmayacağız o şerefsizlere. Gökhan'ım, sana selam duracağız." diye konuştu. İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin sırtından tabutu alan vatandaşlar, terör örgütü aleyhine slogan atarak naaşı köy mezarlığına kadar taşıdı. Şehidin cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi. Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları bölgesinde yürütülen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" esnasında geçtiğimiz gün Düztepe mevkiinde helikopterden malzeme indirilirken teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana, Hakkari Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu. AA