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Bacalar temiz olmalı

Baca temizliği ihmale gelmeyecek bir konudur. Çünkü bacalar binaların akciğerleridir. Nasıl ki akciğerlerimizi sağlıklı tutmak zorundaysak, kendi sağlığımız için bacalarımızı da temiz tutmalıyız.

25 Ocak 2017 Çarşamba 17:27
Bacalar temiz olmalı
Türkiye Baca ve Yağlı Kanal Temizleyicileri Derneği (TÜBADER) İkinci Başkanı Ahmet Tosun, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için baca temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Tosun, yaptığı açıklamada, baca temizliği ve onarımının düzenli gerçekleştirilmesi halinde, karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaşanmayacağını belirtti. Kış aylarında ters esen rüzgarın, baca yangınlarına, parlamalara, karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabildiğini anlatan Tosun, “Baca zehirlenmelerinden dolayı ayda ortalama 90 kişi hastanelere kaldırılıyor. Bu açıdan bakınca rakamların çok yüksek olduğunu görüyoruz.” dedi. Baca temizliğinin ihmale gelmeyecek bir konu olduğunu vurgulayan Tosun, “Çünkü bacalar binaların akciğerleridir. İnsanlar nasıl akciğerlerini sağlıklı tutmak zorundalarsa, kendi sağlıkları için bacalarını da temiz tutmalılar.” ifadelerini kullandı. Baca bakımlarını yetkili firmalar veya bu konuda eğitim alan kişilerin yapması gerektiğini dile getiren Tosun, şunları kaydetti: “Baca bakımı kesinlikle bir masraf olarak görülmemeli. Nasıl ki yaşamamız için günlük besin ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyorsa, hayatımızı sağlıklı devam ettirebilmemiz için de bacaların bakımını eksiksiz yaptırmamız gerekiyor. Sadece evlerde değil, otellerde, yemek şirketlerinde ve restoranlarda baca temizliğine ayrıca önem verilmesi gerekir. 
Çünkü yemek şirketlerinin bacalarında biriken yağlar, en ufak bir kıvılcımla yangına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bacalardan yayılan ateş, çatı yangınlarına dönüşüp hem iş yerine hem de binaya zarar vererek, can ve mal kayıplarına neden olabilir.” AA
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