Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104

Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift evlendi

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift dünyaevine girdi.

24 Aralık 2017 Pazar 14:41
7 Okunma
Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift evlendi

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 1'inin yaşadığı ilçede son bir yıl içinde binlerce çift birbirine 'evet' dedi.

Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesinde nikah işlemleri gerçekleştirilen ilçe sakinlerinden 235'i Suriye, Almanya, Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu kişilerle hayatını birleştirdi.

İlçede geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22'ncisi düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın kıydığı nikahla 25 çift dünya evine girdi. Dünyaevine giren çiftlerin çeşitli ev eşyaları da Bağcılar Belediyesi tarafından karşılandı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBağcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salyangoz çiftliği kurdular
Salyangoz çiftliği kurdular
"Musa" kod adlı terörist konuştu! operasyon başladı
"Musa" kod adlı terörist konuştu! operasyon başladı
Dünyada çocuklar şiddetin hedefinde
Dünyada çocuklar şiddetin hedefinde
Fazla oyuncak çocuklara zararlı
Fazla oyuncak çocuklara zararlı
Lüferin kilosu 200 lira
Lüferin kilosu 200 lira
‘Okul çevresinde tuzağa düşüyorlar’
‘Okul çevresinde tuzağa düşüyorlar’
'Peynirlerin kralı' tezgahlarda
'Peynirlerin kralı' tezgahlarda
Balıkçılar erken havlu attı
Balıkçılar erken havlu attı
2017 yılında 50 gazeteci öldürüldü
2017 yılında 50 gazeteci öldürüldü

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim