Bakan'dan 'riskli' açıklama! 7.5 milyon konut...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üçte ikisinin büyük ölçüde deprem riski altında olduğunu belirtti.

Ceylan, şöyle konuştu: "5 yıllık bir süreç içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin konutu dönüştürebilmişiz. Ülkemizde 22 milyon civarında tahmin ettiğimiz bağımsız birim sayısının üçte biri riskli yapı niteliği taşıyor. Yaklaşık 7 milyon 500 bin konutun ülkemizde riskli yapı olduğunu tahmin etmekteyiz. 5-6 yıllık süreçte 1 milyon civarındaki konutun dönüşümü sağlayabilmişiz. Bu yeterli değil. Marmara Bölgesi'nde büyük depremlerin yaklaşmakta olduğunu bilim adamları ifade ediyor, buna seyirci kalamayız."

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