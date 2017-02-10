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Baklava kralına müebbet istendi

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan baklavacı Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

10 Şubat 2017 Cuma 16:42
Baklava kralına müebbet istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan baklavacı iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan da 15’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, şüpheli olarak yer alan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. FETÖ’nün yapılanması ve eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, şüpheliler Seyitoğlu’larının örgüt lehine faaliyette bulunduklarının anlatıldığı belirtildi.

Gülen tarafından ödül verilmişti

 Soruşturma kapsamında 28 Ekim 2016’da tutuklanan Serdar Seyitoğlu hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Serdar Seyitoğlu’nun, Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve genel müdürü olduğu belirtilerek, şüphelinin “himmet” adı altında iş adamlarından para toplayıp örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği kaydedilmişti. Şüphelinin amcası ve şirket ortaklarından iş adamı Mustafa Seyitoğlu’nun da aynı FETÖ soruşturması dosyasından tutuklandığı anımsatılan yazıda, Serdar Seyitoğlu’nun ifadesinde örgütsel bağlarını ve eylemlerini anlatmaktan imtina ettiği, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediği yer almıştı. AA
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıFetö“Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek”
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