Baklava kralına müebbet istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan baklavacı iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan da 15’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, şüpheli olarak yer alan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. FETÖ’nün yapılanması ve eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, şüpheliler Seyitoğlu’larının örgüt lehine faaliyette bulunduklarının anlatıldığı belirtildi.

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