Bal, ham hali ile şifalı

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, balın ham haliyle tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Boyacıoğlu, “Bal, arıların bitki nektarları ve salgılardan ürettiği, kendine özgü maddeler ile birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ve değerli bir besindir. Arılar tarafından yirmi milyon yıldır bal üretilmektedir.

Bal doğal olarak bileşiminde proteinler, enzimler, vitamin, mineraller ve antioksidan özellik taşıyan fenolik flavonoid bileşenler içerir. Balın içeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, C vitamini ile sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, çinko, bakır, demir gibi mineraller de yer alır. Balın içerisindeki bu değerli bileşenlerin korunması için bal pastörize edilmemelidir” dedi.

'Balların çoğu pastörize ediliyor'

Boyacıoğlu, “Pastörizasyon, 65-76C aralığında uygulanan ısıtma işlemidir. Süt, meyve suyu vb. ürünlere uygulanmaktadır. Pastörizasyon işlemi ballarda kristalizasyon yani şekerlenmeyi önlemek için yapılmaktadır. Bu şekilde ballar raflarda daha uzun süre şeffaf berrak bir şekilde kalmaktadır. Fakat balda bu işlemin uygulanması balın içerisindeki enzimlerin, proteinlerin, vitaminlerin ve antioksidan maddelerin zarar görmesine neden olur. Balın pastörize ve filtre edilmemiş ham hali tüketilmeli.”

Boyacıoğlu, pastörize edilmiş ballarda bu işlemin etikette belirtilmesi gerektiğini, fakat şu anda belirtilmediğini ve bu da tüketicinin bu konuda eksik bilgilendirilmesine yol açtığını belirtti.

'Kristalleşme bozulma belirtisi değil'

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, “Ham bal, kovandan alındığı hali ile tüketime sunulan doğal baldır, pastörize ve filtre edilmemiştir. Pastörizasyon balın içerisinde doğal olarak bulunan enzimler, vitaminler ve antioksidan özelliğe sahip bazı fenolik ve flavonoid yapıdaki faydalı bileşenlerin azalmasına neden olurken; filtrasyon da balın içerisinde doğal olarak bulunan polenlerin azalmasına neden olur. Ham bal, pastörize edilmediğinden ve polenleri tutacak şekilde filtre edilmediğinden besin içeriği tüm doğallık ve saflığıyla korunmaktadır” diye konuştu.

Ham balda bu işlem uygulanmadığı için doğal olarak kristalleşme görülebildiğini, balın kristalleşmesinin tamamen doğal bir olay olduğunu belirten Boyacıoğlu, “Kristalleşmiş balın tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu kimyasal bir bozulma belirtisi değil, fiziksel bir değişimdir. Bal kristal halde de doğrudan tüketilebilir. Üstelik ham bal içerisindeki değerli bileşenler korunduğundan yüksek anti-bakteriyel aktivite de göstermektedir” dedi.

İHA