Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.528
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0849
EURO
5.3672

Balda rekolte endişesi

Arıcılar, uzun süren yağışların bal üretimini düşürmesinden endişe ediyor

08 Temmuz 2018 Pazar 17:51
Balda rekolte endişesi

Gezgin arıcıların önemli duraklarından birisi olan Sivas’ta yaz yağmurlarının uzun sürmesi arıcıları endişelendirdi. Özellikle Orta Karadeniz’den bal üretimi için Sivas’a gelen gezgin arıcılar, uzun süren yağmurların çiçeklerde çürümeye neden olduğunu, bunun da bal üretimini olumsuz yönde etkileyeceğini söylediler.

Yaklaşık 40 yıldır Ordu ilinden gelip Sivas’ta arıcılık yapan Halit Tomakil, bu yıl düşük rekolte beklediklerini belirterek, “Baharda havalar bal üretimi için uygundu. Ardından oluşan kırağı ve bol yağışlar bizi olumsuz yönde etkiledi. Haziran yağmurları çiçeği çürüttü. Bu yağışlar bizim için iyi olmadı. Bu yıl rekolte düşük olur. 15 Ağustos tarihinden itibaren hasat başlar" dedi.

Tomakil, arıcıların karşı karşıya oldukları sıkıntıların başında pazarlamanın geldiğini ifade ederek, kalitesiz ballarla piyasanın düşürüldüğünü, bu nedenle kaliteli balların piyasada değerini bulamadığını söyledi. Tomakil, “Arıcıların pazarlama ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Büyüklerimizden bu sorunları çözmelerini bekliyoruz. Üretimde sorunumuz yok. Rekolte düşer çıkar. Doğada ne varsa onu alırız ancak pazarlama noktasında sıkıntılarımız var” diye konuştu.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aidat ödemeyene asansör yok!
Aidat ödemeyene asansör yok!
Pastörize değil ham bal yiyin!
Pastörize değil ham bal yiyin!
Sınav bitti, kaygı bitmedi
Sınav bitti, kaygı bitmedi
'Her dört çocukta görme bozukluğu var'
'Her dört çocukta görme bozukluğu var'
Kanser ilaçlarına artık fark ödenmiyor
Kanser ilaçlarına artık fark ödenmiyor
Kırgızistan'a Türkiye desteği
Kırgızistan'a Türkiye desteği
Anadolu'da 20 yeni böcek türü bulundu
Anadolu'da 20 yeni böcek türü bulundu
Suyun başka alternatifi yok
Suyun başka alternatifi yok
'Burun spreyi çözüm değil'
'Burun spreyi çözüm değil'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim