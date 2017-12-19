Balıkçılar erken havlu attı

Sinop'ta uzun yıllardır balıkçılık yapan Mert Kanal, sezonun iyi geçmediğini söyledi.

Palamut ve hamsinin az olması nedeniyle balıkçıların hayal kırıklığına uğradığını belirten Kanal, diğer balık türlerinde de geçen yıla kıyasla azalış olduğunu dile getirdi.

Kanal, kalkan balığının fiyatının da yine av miktarının azlığı nedeniyle yükseldiğini belirterek, "Kalkan balığı her kesimim sıklıkla tükettiği bir balık türü değil. S

on günlerde biraz bollaşmasına rağmen fiyatları çok yüksek.

Şu an kilogramı 100 liradan satılıyor. Belki bir hafta sonra 120 liraya çıkacak. Çünkü talep olmasına karşın avlanan balık miktarı çok az. Böyle devam ettiği sürece fiyatlar her geçen gün artacaktır.

Keşke bol olsa ve herkes ucuza balık yiyebilse" dedi. Kanal, tezgahlara birkaç gündür hamsi gelmediğini, mezgit ve istavrit gibi balıklarda da av miktarının az olduğunu ifade ederek, bu balıkların kilogram fiyatlarının 12-15 lira olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ