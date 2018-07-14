Balıkçılar palamudun yolunu gözlüyor

Geçen sene çıkmayan palamut ve hamsi balıkçıların belini bükerken, denizlerde görülmeye başlanan ‘Çingene Palamudu’ balıkçıları umutlandırıyor. Yaz sezonunda kültür balıkları satarak geçimlerini sürdürmeye çalışan balıkçılar, kötü geçen geçen seneyi unutmak için palamudun yolunu gözlüyorlar. Kültür balıkları satarak tezgahların boş kalmasının önüne geçtiklerini ifade eden Kurtça Aydın, “Şu anda satışlarımız iyi de değil, kötü de değil.

Eylül ayında yasak kalkacak ve balık sezonu açılacak. Bu ayın sonunda olta palamutları gelmeye başlayacak. Çingene palamudu olarak nitelendirdiğimiz bu balıklar, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Ağustos ayında istavrit ve diğer deniz balıkları da oltaya gelirse işlerimiz daha iyi olur diye düşünüyorum.

Şu anda somon, levrek, çupra, sazan ve alabalık gibi kültür balıkları satıyoruz. Bu sezon bol balık çıkmasını ümit ediyoruz” dedi. Şu anda tezgahlarda somonun kilosu 13 TL, alabalık 15 TL, çupra 25 TL, yayın 10 TL ve sazan 10 TL’den satışa sunuluyor.

HABER MERKEZİ