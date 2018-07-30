Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96158
ALTIN
191.727
DOLAR
4.8896
STERLİN
6.4113
EURO
5.7285

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da geçen yıl kötü bir sezon geçiren gırgır ve trol balıkçıları, yeni av sezonu için hazırlıklara başladı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:26
Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Yeni sezona teknelerine bakım yaparak hazırlanan Akçakoca'daki balıkçılar, palamut, lüfer, istavrit ve çinekop için ağlarını sulara bırakacakları 1 Eylül tarihini bekliyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, geçen yıl kötü bir sezon geçirdiklerini söyledi. Karadeniz'de yeni sezon için gözlem yaptıklarını aktaran Karakaş, şöyle konuştu: "Bu yıl ki sezon, şuanki görüntülere göre çok iyi olacak. İyinin üzerinde bir görüntü var.

Palamut, lüfer, istavrit ve çinekopta iyi bir görüntü var. Palamut kendisini biraz erken gösterdi. Deniz sıcaklığının normal seviyeden 1-2 derece yukarıda olması biraz düşündürücü ama bu şartlarda Karadeniz'de güzel bir potansiyel var." Deniz sıcaklığının düşmesi ile 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyeceklerini ifade eden Karakaş, "Şu an için balıkçıların umudu palamut. Böyle bir beklentimiz var. İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Gelecek sezon balık ucuz olacaktır. Hem tüketici hem de balıkçı için iyi bir sezon olacak." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor
Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor
Gıda katkı maddeleri sorunlu
Gıda katkı maddeleri sorunlu
Ayak mantarından korunmanın yolları
Ayak mantarından korunmanın yolları
Hacı adayları eğitimden geçti
Hacı adayları eğitimden geçti
Hiç böyle kelebek gördünüz mü?
Hiç böyle kelebek gördünüz mü?
Tunceli'deki orman yangını söndürüldü
Tunceli'deki orman yangını söndürüldü
İzmir'de su borusu patladı
İzmir'de su borusu patladı
450 muhtar Endülüs'ü gezdi
450 muhtar Endülüs'ü gezdi
Hak-İş'in 654 bin üyesi var
Hak-İş'in 654 bin üyesi var
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim