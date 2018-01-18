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Balın şekerlenmesi doğal bir süreçtir

Ham balın şekerlenmesi üzerine açıklamada bulunan Eczacı Gülay Fidaner, ham balların ısıl işlem görmediği ve bu sayede besin değerini kaybetmediği, şekerlenmesinin doğal bir süreç olduğunu söyledi

18 Ocak 2018 Perşembe 17:11
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Balın şekerlenmesi doğal bir süreçtir

Eczacı Gülay Fidaner, ham balın şekerlenmesi üzerine açıklama yaptı. Doğada her molekül ideal ve kararlı hale geçmeye çalıştığını vurgulayan Fidaner, “Baldaki şekerlenme olayı da aslında balın içerisinde bulunan glikoz moleküllerinin kararlı hale gelmek için kümelenerek oluşturdukları kristal haldeki yapılardır. Bal önce krem gibi bir hal alır.

Daha sonra kristallerin büyümesi ve yoğunlaşması ile daha belirgin bir şekilde şekerlenmiş olur” dedi.

Şeker şurubu ilave edilmiş balların çok uzun süre kristalleşmediğini ifade eden Fidaner, “Saf ve doğal ısıl işlem görmemiş ballar, özellikle kış aylarında ve soğukta muhafaza edildiği takdirde birkaç ay gibi kısa bir sürede kristalleşebilmektedir” dedi.

Eczacı Gülay Fidaner, konuşmasına şöyle devam etti: “Balın kaynamaması ya da yanmamasına ve uzun süreli ısıya maruz kalmamasına özen gösterilmelidir, aksi halde içerisindeki enzimlerin ve aminoasitlerin yapısı bozulabilir ve balın besin değerinin düşmesine yol açar.

Şekerlenmeyi geciktirmek için balı oda sıcaklığında muhafaza etmek, mutfak dolabı ya da kiler gibi yerlerde saklamak en uygundur. Kristalleşmiş balın tüketilmesinde, sağlık açısından hiçbir sakınca yoktur.

 Görüldüğü gibi balın şekerlenmesi bozulma olmayıp balın elde edildiği bitkisel kaynağa göre oluşabilen doğal bir olaydır. Ancak tüketicilerin çoğu kristalize olan balı bilgisizlik sonucu hileli bal olarak düşünürler.

Bu yanılgı, ülkemizde özellikle süzme bal pazarlamasında sıkıntılara yol açmaktadır. Gerçek olan, pek çok doğal ve kaliteli balın çok çabuk hatta süzme aşamasından hemen sonra bile şekerlenmeye başlayabileceğidir.”
İHA

Anahtar Kelimeler:
BalŞekerlenmeBesinDeğerSüreç
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