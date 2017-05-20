Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Balon balıkları ile aynı diş genine sahip

Bilim adamları, insan dişlerinin, balon balıklarının dişleriyle ortak gene sahip olduğunu açıkladı.

Bu haber kez okundu.

Balon balıkları ile aynı diş genine sahip
Bilim adamları, insan dişlerinin, balon balıklarının dişleriyle ortak gene sahip olduğunu açıkladı. Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışma, balon balıklarının insanlar dahil diğer omurgalılara çok benzer diş yenileme programına sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, balon balığının, diş yenilemek için insanlarla aynı kök hücrelerini kullandığı, ancak bazı dişlerini, karakteristik gagalarını oluşturan uzun şeride benzer yapıyla değiştirdiği kaydedildi. Londra Doğa Tarihi Müzesi ve Tokyo Üniversitesinden araştırmacıların da katıldığı çalışmanın lideri İngiltere'deki Sheffield Üniversitesinden Dr. Gareth Fraser, çalışma sırasında balon balığında gagaya benzer yapının nasıl oluştuğunu incelediklerini ifade ederek, "Böylece sorumlu olan kök hücreleri ve bu sürekli yenilenme sürecini yöneten genleri keşfettik. Bu ayrıca insanlar dahil olmak üzere genelde omurgalıların diş yenilenmesinde görülüyor." dedi. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Bilim AdamlarıBalon Balıkları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100