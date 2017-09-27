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Bangkok birinci İstanbul onuncu

2017 Küresel Hedef Şehirler Endeksi'nde, bu yıl dünyada en çok yabancı ziyaretçi çekmesi beklenen ilk 30 şehir arasında, Tayland'ın başkenti Bangkok birinci olurken İstanbul 10. sırada yer aldı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:49
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Bangkok birinci İstanbul onuncu

Mastercard tarafından yayınlanan 2017 Küresel Hedef Şehirler Endeksine göre, geçen yıl 9.6 milyon yabancı turistin geldiği İstanbul, Avrupa'nın en popüler şehirleri arasında da üçüncü sırada. 2017'de ise, kentin yaklaşık 9.24 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

9 senedir her yıl yayınlanan rapor, toplam uluslararası ziyaretçi sayısı, sınır geçişleri, ziyaretçilerin hedef kentlerde yaptığı harcamalar ve yolcu sayısındaki değişimler dikkate alınarak hazırlanıyor.

Raporda, geçen yıl en çok yabancı turist ağırlayan 30 şehir sıralamasında Tayland'ın başkenti Bangkok birinci sırada yer aldı. Bangkok'u sırayla İngiltere'nin başkenti Londra, Fransa'nın başkenti Paris, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük kenti Dubai ve Asya'nın şehir devleti Singapur takip etti.

En popüler ilk 10 şehir

Bangkok: 19.41 milyon turist

Londra: 19.06 milyon turist

Paris: 15.45 milyon turist

Dubai: 14.87 milyon turist

Singapur: 13.11 milyon turist

New York: 12.70 milyon turist

Seul: 12.39 milyon turist

Kuala Lumpur: 11.28 milyon turist

Tokyo: 11.15 milyon turist

İstanbul: 9.16 milyon turist

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.09.2017 16:52
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İstanbulEn Popüler Ilk 10 şehirBangkok Birinci İstanbul Onuncu
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