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Bankanın içinde tuzağa düştü

Amasya’da köylü vatandaş havale yaptırmak için gittiği bankada bir dolandırıcının tuzağına düşüp 90 bin lirasından oldu

Ersan İlter
Ersan İlter
09 Eylül 2017 Cumartesi 16:02
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Bankanın içinde tuzağa düştü

Amasya merkeze bağlı Karataş köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mehmet G., poşete koyduğu 90 bin lira parayla şehir merkezindeki özel bir banka şubesine gitti. İşlem yaptırdığı sırada havale masrafının 350 lira çıkması sonrası banka çalışanı gibi davranarak yanına yaklaşan tanımadığı şahsın masrafı çok bulup banka görevlilerinden yardımcı olmalarını istemesinin peşinden ‘nüfus cüzdanının fotokopisini çektirip gel’ sözlerine kanan 67 yaşındaki G., çıkıp kısa süre sonra tekrar geldiği bankada gişenin önündeki içi para dolu poşetini bulamadı. Banka görevlilerine durumu anlatan G., dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.
İstanbul Esenyurt’ta çalışan oğlunun iş için Tekirdağ Çerkezköy’e taşınacağından dolayı sattığı evinin parasıyla yeni bir ev almak için havale yaptırmak üzere bankaya geldiğini anlatan G., “Bankanın içerisinde parayı kaptırdık. Tam veznenin önünde adam kandırdı. Oranın görevlisi sanmıştım. Ben battım, bittim. Varım, yoğum hepsi evimdi. Çocuğuma daire alayım derken dolandırıldım” dedi.
Gittiği karakolun önünde bekleyip gözyaşı döken G.’yi polisler sakinleştirdi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında dolandırıcılık şüphelisinin peşine düştü. Polis, bankanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamera kaydında bir şahsın elinde poşet koşarak gittiği görülüyor. İHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaAmasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi
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