Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88735
ALTIN
227.573
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6149
EURO
6.8881

Baş ağrısına karşı 7 etkili önlem

Havaların iyice ısınması ve nem oranının artmasıyla birlikte baş ağrısı atakları sıklaşıyor. Peki baş ağrısına maruz kalmamak için ne yapılabilir? İşte uzmanından 7 kritik öneri

19 Ağustos 2018 Pazar 15:47
Baş ağrısına karşı 7 etkili önlem

İyice bastıran sıcaklar, yoğun nemle birleşince dışarıda nefes almak bile zorlaşabiliyor. Bugünlerde nöroloji polikliniklerine gelen hastaların birçoğu aynı sorundan muzdarip: Baş ağrısı! Acıbadem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, “Baş ağrısı en sık görülen ağrı şekillerinden biri.

Özellikle de bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı” diyor. Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, hava sıcaklığındaki artışın birçok yönden baş ağrılarını artırabildiğini belirtirken, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini anlattı, alınabilecek 7 etkili önlemi sıraladı.

Sıcak hava: Hava sıcaklığındaki artış birçok yönden baş ağrılarını artırabiliyor. Sıcak havalarda ‘vazodilatasyon’ denilen damar genişlemesi oluyor ve bu da ağrıya neden oluyor. Yine sıcaklık artışı tansiyon yükselmelerine neden olabilirken, buna bağlı olarak özellikle ense bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebiliyor.

Yeterince su içmemek: Eğer yeterli sıvı tüketmiyorsak terleme ile vücudumuz sıvı kaybettiğinden, sıvı eksikliğine bağlı baş ağrısı meydana gelebiliyor.

Bilinçsiz klima kullanımı: Sıcaklık artışı neredeyse her girdiğimiz alanda bizi klima kullanımına yönlendiriyor. Ancak dikkat! Klimaya doğrudan maruz kalmak, özellikle kaslarda kasılmaya neden olup baş ve boyun ağrılarına neden olabiliyor.

Kaliteli uyuyamamak: Sıcaklıktaki ve nem oranındaki artış, pek çok kişide uykuya dalma güçlüğüne neden oluyor. Uyku bozukluğu bugünlerde sık yaşanırken, yeterli ve kaliteli olmayan uyku baş ağrısının en sık rastlanan nedenlerinden birini oluşturuyor.

Yoğun nem: Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, “Yoğun nem vücudumuzda baş ağrısına yol açabilecek birçok sistemi etkileyebilir. Bu konuda günlük rutinimizde bazı noktalara dikkat ederek daha kaliteli bir yaşam elde edebiliriz” şeklinde konuştu.

Bu önlemlerle baş ağrısını engelleyin!

• Güneş ışınlarının yoğun ve dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın.

• Dışarı çıkarken geniş şapka takın, açık renkli ve pamuk kıyafetler giyin, güneş gözlüğü takın.

• Bol su ve ayran gibi içeceklerle sıvı eksikliğinin önüne geçin.

• Çay ve kahve tüketimini gün içinde sınırlandırın.

• Özellikle uykudan iki saat önce çay ve kahve tüketmeyin. Çünkü içerisinde bulunan tein ve kafein, uykuya dalma ve sürdürme güçlüğüne neden olabilir.

• Klimalara doğrudan maruz kalmayın, 24 derecenin altına ayarlamayın.

• Çok sıcak ortamdan çok soğuk bir ortama hemen geçiş yapmayın, sıcaklığı kademeli olarak düşürün.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
Bayramda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
En yaşanabilir ülkeler Avustralya ve Kanada
En yaşanabilir ülkeler Avustralya ve Kanada
Uyuşturucu kullanma yaşı 8'e düştü
Uyuşturucu kullanma yaşı 8'e düştü
'Türkiye'nin çatısı' kurtarılacak
'Türkiye'nin çatısı' kurtarılacak
3 bin yıl sonra yeniden üretildi
3 bin yıl sonra yeniden üretildi
Şeker tadında zehire dikkat
Şeker tadında zehire dikkat
Bayramda et tüketimine dikkat  
Bayramda et tüketimine dikkat  
Tatil sonrası kâbusa dönüşmesin
Tatil sonrası kâbusa dönüşmesin
Eczacılardan önemli çağrı
Eczacılardan önemli çağrı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim