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Baş dönmesi neyin habercisi?

Baş dönmesinin birden fazla sebebi olsa da şah damarı tıkanıklığının ilk belirtisi olabileceğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özkan, “Ayrıca, denge kaybı, konuşma güçlüğü veya konuşmama, kolda, bacakta veya yüzde uyuşma, konuşulanları anlayamama, bilinç kaybı da şah damarı tıkanıklığının bariz belirtileri arasında” dedi

29 Aralık 2017 Cuma 17:09
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Baş dönmesi neyin habercisi?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özkan, baş dönmesi, göz kararması ve bayılmanın birden fazla sebebi olabileceğini belirterek, ancak bunların şah damarı tıkanıklığının ilk belirtisi olabileceğini bildirdi.

Özkan, şah damarındaki darlık veya tıkanıklık nedeniyle beyine yeterli kan gitmediğinde hastada bazı belirtiler ortaya çıkmaya başladığını, 24 saatten az süren ve kalıcı olmayan bu şikayetlerin çok önem arz ettiğini aktardı.

"Baş dönmesi, göz kararması ve bayılmanın birden fazla sebebi olsa da şah damarı tıkanıklığının ilk belirtisi olabilir" ifadesini kullanan Özkan, ayrıca, denge kaybı, konuşma güçlüğü veya konuşamama, kolda, bacakta veya yüzde uyuşma, konuşulanları anlayamama, bilinç kaybının da şah damarı tıkanıklığının bariz belirtileri olduğunu vurguladı.

Doppler ultrasonografi ile kontrol edilmesinin bu hastalığın kalıcı kötü sonuçlarının engellenmesi için yeterli olduğunu belirten Özkan, bunun yanında BT anjiorafi, MR anjiografi ve kateter ile klasik anjiografi (DSA) yöntemlerinin de kullanıldığı bilgisini verdi.

Şah damarı tıkanıklığına karşı öneriler

Özkan, yaşam şeklinin değiştirilmesi, hareket ve sağlıklı beslenme, kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin kontrol altına alınması, sigara içilmemesi ve pıhtı önleyici ilaçların kullanılmasının şah damarı tıkanıklığına karşı faydalı önlemlerden olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şah damarında yüzde 70 ve üstü darlık gelişmiş hastalarda ilaç tedavisine ek olarak girişimsel bir müdahalenin yapılması gerekiyor. Ayrıca ek hastalık ve ameliyat durumlarında bu yüzdeler değişebiliyor. Ameliyata uygun olmayan ve anjiyo yoluyla yapılan stent tedavisi kısa ve düzgün darlıkların açılmasında kullanılıyor. Uzun ve düzensiz yapıda daralmalarda açık ameliyat yöntemi öneriliyor.”
AA

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BaşşahDamarDengeKolBacakYüzBilinç
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