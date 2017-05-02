Başkent'te polise silahlı saldırı

Ankara ’da polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada 1 polis yaralandı. Olay, önceki gece Mamak’ta meydana geldi. Şahap Gürler Mahallesi 1155. Sokak üzerinde seyreden 06 AB 6115 plakalı otomobilin içindeki 3 kişi, sokak üzerindeki polis otosunu uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tuttu. Polis ekiplerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada Avni A. isimli 1 polis yaralanırken, polis aracına da çok sayıda kurşun isabet etti. Zanlılar gecenin karanlığından faydalanarak mahallenin ara sokaklarına kaçtı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ankara Hastanesi’ne götürüldü. Zanlılardan birinin bir gece kulübüne yönelik kalaşnikoflu silahlı saldırıdan sorumlu Murat Ö. olduğu öğrenildi.

Olayla irtibatlı olduğu düşünülen çok sayıda kişi gözaltına alındı