Başsavcıyla ilgili haberlere soruşturma

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla, FETÖ ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Başsavcı Alper'in ölümüne ilişkin yapılan haberler ve sosyal medyada yazılan mesajlar tek tek tespit ediliyor.

Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinden önceki gün yayınlanan habere ilişkin, internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ayrıca soruşturma kapsamında, FETÖ yöneticiliğinden hakkında yakalama kararları bulunan Tuncay Opçin ve Emre Uslu'ya da Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan işlem yapılacağı belirtildi. Savcılığın, ayrıca Başsavcının ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan diğer şahısların da tespit edilmesi durumunda bu kişiler hakkında da işlem gerçekleştirileceği kaydedildi.