Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881

Bayramda et tüketimine dikkat  

Kurban Bayramı'nda artış gösteren et tüketimi, bazı durumlarda sağlık sorunlarına yol açabiliyor olması nedeniyle bayramda et tüketimi noktasında beslenme ve diyet uzmanları uyarıyor

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:54
Bayramda et tüketimine dikkat  

Kurban Bayramı'nda artış gösteren et tüketimi, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor olması nedeniyle bayramda et tüketimi noktasında Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Nur Güler uyardı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Nur Güler, mutlaka veteriner denetiminden ve sağlık kontrolünden geçmiş hayvanların kurban olarak satın alınması gerektiğini belirtti.

Hayvanlarda tenya ve şarbon gibi dokunma veya yenilen et yoluyla insana geçen hastalıklar olduğunu vurgulayan Diyetisyen Güler, "Hayvanlardan özellikle memelilerde tenya ve şarbon gibi direk dokunma veya yenilen et yoluyla da insana geçen hastalıklar vardır. Dolayısıyla hayvan seçiminde veteriner kontrolünden geçmiş olan hayvanları alıp kesmemiz gerekiyor" dedi.

Tüketim için en az 24 saat

Kurban etinin kesildikten sonra en az 24 saat beklemesi gerektiğini söyleyen Diyetsiyen Güler, aynı gün tüketilen etin hazımsızlık ve sindirim problemleri ortaya çıkardığını vurguladı. Diyetsiyen Güler etin pişirilme yöntemiyle ilgili de "Pişirilme yöntemi de çok önemli. Ette folik asit, B1, B6, demir magnezyum gibi vitaminler vardır. Bu vitaminler etin ısınmaya başladığında ya da et ateşe çok yakın tutulduğunda bu vitaminlerin emilimi insan vücuduna girdiğinde yok olmuş oluyor. Yanlış pişirme yöntemiyle bundan mahrum kalmış oluyoruz. O yüzden eti çok kurutmamamız gerekiyor. Çok pişmiş olmaması gerekiyor orta halli olması gerekiyor” dedi.

Kalp ve Diyabet hastaları nasıl tüketmeli

Kalp ve Diyabet hastalarına et tüketimiyle ilgili uyarılarda bulunan Güler, bu hastaların genelde beyaz et tüketmeleri gerektiğini söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Nur Güler, "Kalp veya damar hastalığı olanlar zaten genel anlamda kırmızı etten uzak durmaları gerekiyor. Daha çok beyaz et tüketmeleri gerekiyor. Kurban Bayramı dolayısıyla kavurma ve sakatat tüketimi artıyor. Kalp rahatsızlığı olanların bunlardan uzak durmaları gerekiyor.

Özellikle sakatatlardan uzak durmaları gerekiyor. Bayram dolayısıyla muhakkak hazırlanacaksa ekstra tereyağı veya iç yağ eklenmemeli. En yağsız ette bile 5 gram yağ vardır. Suyunun buharlaşıp yağını bıraktığı takdirde sonrasında kavurmalarını hazırlayabilirler. Ancak herhangi bir yağ bitkisel yağ dahi koymamaları gerekiyor. Kırmızı eti de günde 1 defa olacak şekilde tüketmeleri gerekiyor. Genelde ızgara tercih etmelerini öneriyorum.  Şeker hastalarının ise tatlı tüketiminden uzak durmaları gerekiyor. Genel anlamda şeker hastalarının da sakatattan ve kavurmadan uzak durmaları gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan kurban etinin eksi 18 derecede saklanması gerektiğini söyleyen Diyetsiyen Güler, buzdolabında olursa eksi 2 derecelerde saklanması gerektiğini burada da en fazla 1-2 hafta saklanabileceğinin altını çizdi.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu kullanma yaşı 8'e düştü
Uyuşturucu kullanma yaşı 8'e düştü
'Türkiye'nin çatısı' kurtarılacak
'Türkiye'nin çatısı' kurtarılacak
3 bin yıl sonra yeniden üretildi
3 bin yıl sonra yeniden üretildi
Şeker tadında zehire dikkat
Şeker tadında zehire dikkat
Tatil sonrası kâbusa dönüşmesin
Tatil sonrası kâbusa dönüşmesin
Eczacılardan önemli çağrı
Eczacılardan önemli çağrı
'İstanbul depremi 7.7'ye bile varabilir'
'İstanbul depremi 7.7'ye bile varabilir'
Turkcell çocukları geleceğe hazırlıyor
Turkcell çocukları geleceğe hazırlıyor
Eti pişirirken de yerken de dikkat 
Eti pişirirken de yerken de dikkat 
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim