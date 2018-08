Bayramda et tüketimine dikkat  

Kurban Bayramı'nda artış gösteren et tüketimi, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor olması nedeniyle bayramda et tüketimi noktasında Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Nur Güler uyardı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Nur Güler, mutlaka veteriner denetiminden ve sağlık kontrolünden geçmiş hayvanların kurban olarak satın alınması gerektiğini belirtti.

Hayvanlarda tenya ve şarbon gibi dokunma veya yenilen et yoluyla insana geçen hastalıklar olduğunu vurgulayan Diyetisyen Güler, "Hayvanlardan özellikle memelilerde tenya ve şarbon gibi direk dokunma veya yenilen et yoluyla da insana geçen hastalıklar vardır. Dolayısıyla hayvan seçiminde veteriner kontrolünden geçmiş olan hayvanları alıp kesmemiz gerekiyor" dedi.

Tüketim için en az 24 saat

Kurban etinin kesildikten sonra en az 24 saat beklemesi gerektiğini söyleyen Diyetsiyen Güler, aynı gün tüketilen etin hazımsızlık ve sindirim problemleri ortaya çıkardığını vurguladı. Diyetsiyen Güler etin pişirilme yöntemiyle ilgili de "Pişirilme yöntemi de çok önemli. Ette folik asit, B1, B6, demir magnezyum gibi vitaminler vardır. Bu vitaminler etin ısınmaya başladığında ya da et ateşe çok yakın tutulduğunda bu vitaminlerin emilimi insan vücuduna girdiğinde yok olmuş oluyor. Yanlış pişirme yöntemiyle bundan mahrum kalmış oluyoruz. O yüzden eti çok kurutmamamız gerekiyor. Çok pişmiş olmaması gerekiyor orta halli olması gerekiyor” dedi.

Kalp ve Diyabet hastaları nasıl tüketmeli

Kalp ve Diyabet hastalarına et tüketimiyle ilgili uyarılarda bulunan Güler, bu hastaların genelde beyaz et tüketmeleri gerektiğini söyledi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Nur Güler, "Kalp veya damar hastalığı olanlar zaten genel anlamda kırmızı etten uzak durmaları gerekiyor. Daha çok beyaz et tüketmeleri gerekiyor. Kurban Bayramı dolayısıyla kavurma ve sakatat tüketimi artıyor. Kalp rahatsızlığı olanların bunlardan uzak durmaları gerekiyor.

Özellikle sakatatlardan uzak durmaları gerekiyor. Bayram dolayısıyla muhakkak hazırlanacaksa ekstra tereyağı veya iç yağ eklenmemeli. En yağsız ette bile 5 gram yağ vardır. Suyunun buharlaşıp yağını bıraktığı takdirde sonrasında kavurmalarını hazırlayabilirler. Ancak herhangi bir yağ bitkisel yağ dahi koymamaları gerekiyor. Kırmızı eti de günde 1 defa olacak şekilde tüketmeleri gerekiyor. Genelde ızgara tercih etmelerini öneriyorum. Şeker hastalarının ise tatlı tüketiminden uzak durmaları gerekiyor. Genel anlamda şeker hastalarının da sakatattan ve kavurmadan uzak durmaları gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan kurban etinin eksi 18 derecede saklanması gerektiğini söyleyen Diyetsiyen Güler, buzdolabında olursa eksi 2 derecelerde saklanması gerektiğini burada da en fazla 1-2 hafta saklanabileceğinin altını çizdi.

İHA