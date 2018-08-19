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Bayramda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kararı doğrultusunda, Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak

19 Ağustos 2018 Pazar 16:16
Bayramda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İBB Meclis Toplantısı'nda, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarına ek seferler konulmasına ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmasına karar verildi. Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren başlayan Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücretsiz geçişler, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek. Ücretsiz geçişler "yap-işlet-devret" projeleri dahilinde olan köprü ve otoyolları kapsamıyor. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
HABER MERKEZİ

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