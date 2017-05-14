Bebekler ağlayarak derdini anlatır

Fizyoterapist ve doğum hemşiresi Ferda Saraçoğlu, ağlamanın; bebeğin annesiyle iletişim kurma yöntemi olduğuna dikkat çekerek, “İlk haftalarda bebekler günde 2-3 saat ağlar, ilk 6-8 hafta bu ağlama süresi giderek artar. Her ağlamanın farklı bir nedeni vardı. O yüzden üzülmeyin ve bebeğinizin ağlamasına kulak verip, onu anlamaya çalışın” dedi.

Yeni doğan bebeklerin, 2-3 saatlik periyotlar halinde günde 16-17 saat uyuduğunu anlatan Saraçoğlu, ancak bu sürenin zamanla azaldığını söyledi. Bebeklerin aylarda ‘gece-gündüz’ farkını bilmediğini, ilk 6 aydan sonra bu durumu kavramaya başladığını ifade eden Saraçoğlu, ‘bebek ve uyku’ ilişkisine dikkat çekti. Saraçoğlu, ilk 3 ayda 3 saatten uzun süren, haftada en az 3 kez yinelenen ve nedeni bilinmeyen ağlamalara ‘kolik’ denildiğini hatırlattı.

Ağlamaların, özellikle akşam saatlerinde olduğunu kaydeden Fizyoterapist Saraçoğlu, “Ağlama, bebeğin sizinle iletişim kurma yoludur. Çünkü bebekler konuşamadıkları için ağlarlar. İlk haftalarda bebekler günde 2-3 saat ağlar, ilk 6-8 haftada bu süre giderek artar. Her ağlamanın farklı bir nedeni var. O yüzden üzülmeyin ve bebeğinizin ağlamasına kulak verip, onu anlamaya çalışın” şeklinde konuştu.

‘Bedenini dinle derin bir nefes al’

‘Kundak’ konusunda doğru bilinen yanlışları da ortaya koyan Ferda Saraçoğlu, “Yeni doğanın bacakları ve kolları düzgün, boyu uzun olsun diye birçok yörede ‘kundak’ uygulanır. Bu uygulama, bebeğin ateşini yükseltebilir.

Çok sıkı uygulandığı durumlarda bebekte kalça çıkığı ve solumun yolu enfeksiyonuna neden olabilir” şeklinde konuştu. Saraçoğlu, bebeklerin nasıl giydirilmesi konusunda ‘gebe’ ve ‘anne’ adaylarına önemli ipuçları da verdi.

“Bebeğin mevsim koşullarına göre kendinizin nasıl bir giysiyle rahat edebileceğinizi düşünerek giydirin.

İnce bir tişörtle gezerken; bebeğe, kışlık battaniye sarmayın. Aşırı giydirme ve sarma bebeği huzursuz eder” diyen Saraçoğlu, hamilelik döneminde en sık görülen şikayetin ‘nefes darlığı’ olduğuna işaret ederek, “Bedenini dinle, derin bir nefes al; ağrıların azalsın” dedi.



Nefes egzersizi anne için önemli

Bebeğin, anne karnında büyüdükçe yukarı doğru itilen diyaframın, göğüs boşluğunu sıkıştırdığını kaydeden Ferda Saraçoğlu, “Bu da beraberinde nefes darlığını getirir.

Bu nedenle hamilelik döneminde nefes egzersizlerinin yapılması, anne adaylarının sağlığı için önemli.

Her kadın psikolojik ve fiziksel açıdan farklı olduğu için her anne adayı için fizyoterapistlerce özel bir egzersiz programı hazırlanmalı” ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, daha sonra doğumu rahatlatan hareketleri uygulamalı olarak katılımcılara anlattı. İHA