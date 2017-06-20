Belediye fırınından teröristlere ekmek gönderilmiş

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti binasına yönelik saldırıyla ilgili 3 kişi ile terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle DBP'li eski belediye başkanı Mehmet Ali Tunç'un da aralarında yer aldığı 17 sanık hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 sanığa, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alma, kabul etme veya bulundurma" ve "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 27'şer yıl hapis cezası verilmesi istendi.

Sanıklardan Z.Y. ifadesinde, eski ilçe belediye başkanı Tunç'un terör örgütünün isteği doğrultusunda kendisini işe aldığını, belediye fırınından talimatıyla haftada 350-400 ekmeğin Tendürek Dağı'ndaki teröristlere gönderildiğini anlattı. İddianamede, Z.Y'nin belediyeye ait ekmek fırınında günde 5 bin ekmek çıkarılmasına rağmen hesap defterine 4 bin 600-4 bin 650 olarak yazıldığını, bunun nedenini sorduğu sanıklardan M.Y'nin kendisine "Tendürek'e gidiyor, başkanın da haberi var, sen işini yap, fazla kurcalama." dediği aktarıldı. AA