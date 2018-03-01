Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117632
ALTIN
160.408
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2361
EURO
4.6492
banner138

‘Beyaz yakalılar strese daha yatkın’

İş yaşamında bedensel çalışmadan çok, zihinsel üretim yapan gruba günümüzde beyaz yakalılar denildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Bu kişiler işlerinin gereği olarak daha çok teknolojiyi kullanmaktadır ve psikolojik risklerle karşı karşıyadır” dedi

01 Mart 2018 Perşembe 17:14
‘Beyaz yakalılar strese daha yatkın’

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, beyaz yakalıların; memurdan genel müdüre kadar uzanan, esasen masa başı işler yapan kişiler olduğunu ifade ederek, “Genelde iyi eğitim görmüş, yabancı dil bilen, görece daha fazla kazanan, işlerinde daha hırslı bir grup olarak tanımlanıyorlar. Ancak hem çalışma şartları, hem de onlardan beklentiler beyaz yakalıları büyük bir stresle karşı karşıya bırakmaktadır” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, beyaz yakalılara strese karşı şu önerilerde bulundu:

“İş hayatınıza verdiğiniz önemi, özel yaşantınıza da verin. Yakınlarınızla görüşmekten uzak durmayın.

Hobilerle uğraşmak, kişiyi strese karşı oldukça korur. Hobi edinin. Ancak bunlar, pahalı hobiler olmasın.

İş saatleri dışında telefonunuzu kapatın. Ancak bu şekilde iş ve özel yaşantı birbirine karışmaz.

Mutlaka yürüyüş ve egzersiz yapın.

Yoga ve meditasyon çalışmaları dinlendiricidir.

Dinlenme zamanlarında fiziksel işler yapmak sizi iyi hissettirecektir.

Alkol ve sigaradan uzak durun.

Sağlık durumunuza özen gösterin.

Çalışma saatlerini aşmayın. Çünkü yeterince dinlenmezseniz, ertesi güne hazırlanmazsınız.

Yapmakta zorlandığınız ve sizde stres oluşturan işlerde mutlaka yardım isteyin.

Sevdiklerinizle iyi zamanlar geçirirken, cep telefonunuzu kapatın.

Hayır demeyi deneyin ve öğrenin.

Uykunuza ve dinlenmenize önem verin.

Bugüne odaklanın, gelecek için bugünden yoğun planlar yapmayın.

Nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri yapın.

Sevdiklerinize duygularınızı ifade etmekten kaçınmayın.

İşin, sadece iş olduğunu unutmayın.”
İHA

Anahtar Kelimeler:
BedenselÜretimTeknolojiPsikolojik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 milyon kişi risk altında
21 milyon kişi risk altında
Konutta eğilimler değişti
Konutta eğilimler değişti
15 dakikada katarakttan kurtulun
15 dakikada katarakttan kurtulun
Cinque Terre Gezisi Hakkında Bilgiler
Cinque Terre Gezisi Hakkında Bilgiler
Telefon alayım derken dolandırılmayın
Telefon alayım derken dolandırılmayın
BuzzFeed'den reina incelemesi
BuzzFeed'den reina incelemesi
‘25 erişkinden birinde DEHB var’
‘25 erişkinden birinde DEHB var’
Tükkettiğimiz balıkların yüzde 73 hamsi
Tükkettiğimiz balıkların yüzde 73 hamsi
Antidepresanlar tümden zararlı değilmiş
Antidepresanlar tümden zararlı değilmiş

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim