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Beykoz’un yarısı yardımla geçiniyor

İstanbul'un bir zamanlar fabrikalarla dolu ilçesi Beykoz'da yaşayan vatandaşlar sosyal yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. İlçede geçen yıl 43 bin 216 kişi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'ndan, 27 bin 281 kişi ise Beykoz Belediyesi'nden yardım aldı. İlçe adeta sıradan bir Suriye şehrinin kaderini yaşıyor

06 Eylül 2018 Perşembe 17:17
Beykoz’un yarısı yardımla geçiniyor

RECEP BAHAR / DETAY HABER

Türkiye Avrupa Eğitim ve Araştırmalar Vakfı (TAVAK) adına Ömer Mihlaç tarafından yürütülen Beykoz İlçe Araştırması, bir zamanlar işçi kenti olan Beykoz’da fabrikaların kapatılmasının akabinde günümüzde nüfusun yüzde 50’sinin sosyal yardımlarla geçindiğini ortaya çıkardı. Araştırmanın ana başlıkları şöyle:

• Beykoz’un nüfus istatistiklerine göre, 0-4 yaş grubu kesim 2015 ve 2016 yıllarında hemen hemen sabit kalmasına rağmen 2017 yılında düşüş gösterdi. Bu istatistik ilçede bize genç nüfusun azaldığını gösteriyor. Bu durum Beykoz’da yaşayanların gelecek kaygısı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Sosyal yardımla ayakta kalan ilçe

• Beykoz Belediyesi’nin verilerine göre, 2017'de 18 bin 328 kişi belediyeden nakdi yardım, 8 bin 953 kişi de sosyal yardım aldı. Belediye'den yardım alanların sayısı toplamda 27 bin 281 kişiye ulaştı.

• İlçede 43 bin 216 kişi de Beykoz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'ndan nakdi yardım aldı. Böylece ilçede geçen yıl toplamda yardım alan vatandaş sayısı 70 bin 497 kişiye ulaştı. Bu da Beykoz nüfusunun yüzde 28’ini oluşturuyor.

• Aile fertlerini de hesaba katınca yardımla hayata tutunan kitlenin sayısı 125 bine ulaşıyor. Bu da ilçe nüfusunun yarısına denk geliyor.

İlçe göç veriyor

• Beykoz dışarıya göç veren bir ilçe konumunda. Beykoz’da yaşayanlar 1960 ila 1995 yıllarında birçok bölgeden çok ciddi göç almış, bu tarihten sonra Beykoz Kundura, Paşabahçe Cam Fabrikası, Tekel Beykoz Fabrikası'nın kapanmasıyla bu göç durmakla beraber dışarıya hem işgücü hem de nüfus göçü vermeye başladı.

• İlçede 2015'te 64 bin 983 olan çalışan sigortalı sayısı, 2016'da 60 bin 437'ye ve 2017'de ise 58 bin 158'e geriledi. Bu veriler ilçede her geçen yıl çalışan 4/A bordrolu sayısının azaldığını ortaya koyuyor. Buna karşılık ilçede Bağ-Kur'lu sayısı artış gösterdi.

• Proje avcıları ise ilçenin yeşil alanlarına beton kuleler kondurmak için fırsat kolluyor.

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