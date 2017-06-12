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Beyoğlu Sineması daha fazla direnemedi

İstanbul'da 1989 yılından beri hizmet veren Beyoğlu Sineması, 30 Haziran'dan itibaren kapılarını kapayacak. İstiklal Caddesi'nin sembol mekânlarından biri olan Beyoğlu Sineması'nın yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, kapatma gerekçesi olarak 'sabit giderlerin karşılanamaması' gösterildi

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Beyoğlu Sineması daha fazla direnemedi
İstanbul'un alışveriş merkezi içinde yer almayan az sayıdaki sinemasından biri olan Beyoğlu Sineması için geçen senelerde imza kampanyası düzenlenmiş, mali destek çağrısı yapılmıştı. "Sponsor aradık, bulamadık. Giderleri düşürmeye çalıştık, olmadı. Bu koşullarda, 1989'dan beri Beyoğlu Sineması ile bir renk katma çabamızı sürdürmek imkansız hale geldi" denen açıklamada, "Kabullenmemizin mümkün olmadığı, tek renkliliğe gedişten kurtulmanın yolunu bulanlara da olacaktır, umarız" ifadesine yer verildi. Beyoğlu Sineması'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle:
"Uzun zamandır; tekelleşen dağıtım ve dağıtım zincirleri arasında, bağımsız kalarak ayakta durmaya çalıştık. Sabit giderlerimizi karşılayamaz hale geldiğimiz dönemde, değişen sinema teknolojisini kurmamız mümkün olmadığından Beyoğlu Sineması 2013 yılında kapanıyordu. Başka Sinema, destek oldu ve fedakarlık yaptı. Bugünlere geldik. Ama hala sabit giderlerimizi karşılayamıyoruz. Sponsor aradık, bulamadık. Giderleri düşürmeye çalıştık, olmadı. Bu koşullarda, 1989'dan beri Beyoğlu Sineması ile bir renk katma çabamızı sürdürmek imkansız hale geldi. Kabullenmemizin mümkün olmadığı, tek renkliliğe gedişten kurtulmanın yolunu bulanlara da olacaktır, umarız." HABER MERKEZİ
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