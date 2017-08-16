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Bez bebekler geçim kapıları oldu

Kapadokya'da metal çubuk, kumaş parçaları ve gazoz kapağı kullanarak bez bebek yapan kadınlar, bunları turistlere satarak aile bütçesine katkı sağlıyor

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Bez bebekler geçim kapıları oldu
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, metal çubuk, kumaş parçaları ve gazoz kapağı kullanarak yaptıkları bez bebekleri turistlere satan kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kapadokya'da turistik merkezlerde yaşayan yöre insanı, bölgeye gelen turistlere satış yapmaya yönelik çeşitli sektörler oluşturuyor. Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği alanlarda, duvar kenarlarında satış yapan kadınlar, yanlarında taşıdıkları çantalarda bulunan metal çubuk, gazoz kapağı ve kumaş parçalarından el emeğiyle çeşitli ebatlarda bez bebek yapıyor. Anadolu kültürünü yansıtan gelinlikli, testi taşıyan, yün eğiren ve folklorik kıyafetli kadın görünümündeki bebekler, tezgahlarda ve ellerinde bu ürünlerle dolaşan çocuklar aracılığıyla boyutlarına göre 5 ila 30 liradan satışa sunuluyor. Yaklaşık 10 yıldır bez bebek yapan Ümmügülsüm Çimen (62), AA muhabirine, eskiden bu işle uğraşan kadınların sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi. Getirisi giderek azaldığından bugün ilçedeki az sayıda kadının bez bebek imal ettiğini anlatan Çimen, "Önceleri patates tarlasında çalışırdım, şimdi yaşlandım tarlada çalışamıyorum. Bez bebek yapıyorum. Muhtaç olmayacak kadar kazanıyoruz." dedi.
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