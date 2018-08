Bileycilerin işi yoğunlaştı

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bıçakçılığın son temsilcileri, kurban kesiminde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle yoğunluk yaşıyor. Tahtakale Caddesi'nde faaliyet gösteren bıçakçılar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşamaya başladı.

Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı dükkanlarda, vatandaşların getirdikleri bıçaklar da bileme makinesiyle keskinleştiriliyor. Kasaplar ayrıca kıyma makinesi kesme aparatlarının bakımını yaptırıyor.

'Eskiden ömürlük bıçaklar vardı'

Ucuz bıçakların piyasaya girmesiyle vatandaşın bileme yerine bıçak almaya yönelmesiyle işleri düşen bileyici ustaları kurbandan kurbana mesailerini artırıyor. Orta boy bir bıçağı 3 liradan keskinleştiren ustaların çarkları, Kurban Bayramı'na kısa süre kala hiç durmuyor. Baba mesleğini yarım asırdır devam ettiren 72 yaşındaki bıçak ustası Mehmet Çetin, yaptığı açıklamada, 7 metrekarelik dükkanda yıllardır mesleğini icra ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını ve vatandaşların bıçakçıların yolunu tuttuğunu belirten Çetin, "Her yıl bu zamanlar işlerimiz yoğunlaşıyor. Eskiden ömürlük bıçaklar vardı, şimdi her gün yeni yeni bıçaklar yapılıyor. Fabrikasyon üretim olunca kalite de düşüyor ancak Kurban Bayramı'nda kasapların bıçağı sağlam olmalıdır. Hayvan keserken kasabın zorluk ve hayvanın da acı çekmemesi için bıçağın keskin olması çok önemli. Bayrama hemen hemen on gün kaldı.

Vatandaşlara tavsiyemiz bıçak bakım işini son güne bırakmamalıdır." diye konuştu. Mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu anlatan Çetin, "Baba mesleğini devam ettiriyorum. Bu küçük dükkanda 50 yılı aşkındır tezgahta bıçak biliyorum. Bu dükkanın hem çırağı hem ustası oldum ancak bu dönemde çırak yetişmiyor, çırak bulamıyoruz." dedi.

'Son günü beklemesinler'

Bıçak ustası Basri İlktan da hem vatandaşların hem de kasapların yoğun ilgisi olduğunu belirterek, "Yoğunluğumuz şimdiden başladı. Bayrama az bir süre kaldı. Vatandaşlarımız bıçak biletmek için son günleri beklemesinler." şeklinde konuştu. Vatandaşlardan Ahmet Tezcan da kurban kesimi ve pay etmek için sağlam ve keskin bıçağa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Her yıl bayram yaklaşmadan bıçakçıya gelerek bıçaklarımızı elden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

