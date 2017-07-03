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Bilinçlenme arttı, kene vakaları azaldı

Bingöl Halk Sağlığı Müdürü Vedat Söyiler, kene ısırığıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yüzde 98 azaldığını söyledi

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Bilinçlenme arttı, kene vakaları azaldı

Bingöl Halk Sağlığı Müdürü Vedat Söyiler, yaptığı açıklamada, bahar döneminde kırsal kesimdeki vatandaşlara yönelik yapılan bilinçlendirme çalışmalarının ardından KKKA hastalığında ciddi düşüşler yaşandığını söyledi.

Geçen yıl 15 kene vakası yaşanmasına karşı bu sene sadece bir vaka görüldüğünü belirten Söyiler, “Bu sene bir tek kene vakası merkez Ağaçeli köyünde görüldü. Kene ısırığıyla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir vatandaşımız, tedavisi tamamlandıktan sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi” dedi.

Bahar döneminde bulaşıcı hastalıklar, çevre ve çalışan sağlık birimi ekiplerinin köy köy dolaşarak, keneden korunma konusunda vatandaşı bilgilendirdiğini belirten Soyiler, “Bahar dönemiyle kene ile mücadele çalışmaları kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bin 500 litre ektoparaziter ilaç desteği verdik. İl genelinde halkı kene vakalarına karşı bilgilendirmek amacıyla eğitim çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz, gittikleri köylerde vatandaşa Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'nin ne olduğunu, kenenin bulaşmaması için neler yapılması gerektiğini, riskli alanlara giderken alınması gereken önlemleri, riskli alandayken neler yapılması gerektiğini, riskli alandan döndükten sonra neler yapılması gerektiğini, kenenin vücuda tutunması esnasında ne yapması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatıp, bilgilendirdi” şeklinde konuştu. İHA

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