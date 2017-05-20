Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Karaduman, ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan ortopedik müdahaleler ve bilinçsiz şekilde yapılan egzersizlerin geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açtığını bildirdi. Prof. Dr. Karaduman, yaptığı açıklamada, toplumda yaygın görülen bel, boyun ve eklem ağrılarının tedavi süreçlerinde kırıkçı veya çıkıkçı diye tabir edilen ehliyetsiz kişilerin tercih edilmemesi gerektiğini söyledi. Fiziksel rahatsızlık yaşayanların hekime başvurması gerektiğini belirten Karaduman, aksi takdirde daha büyük sorunların baş gösterdiğini ifade etti. Tedavi sürecinde bilimsel yolların izlenmesi gerektiğini aktaran Karaduman, şöyle devam etti: "Gerçekten toplumumuzda yaygın bir şekilde herkes kendi deneyimlerini paylaşarak veya kendi çapında bazı çözümler üreterek sıkıntılarına çare aramaktadırlar ancak bu tabii çok yanlış bir şey. Geri dönüşsüz başka sıkıntılara yol açabilir. Bilimsel yollardan bu işin yapılması gerekir ancak hastalarımız devamlı böyle şeylere başvuruyorlar ve ondan sonra çok daha ileri evrelere varan şeylerle karşılaşıyorlar. Gerçekten çok sık karşılaşıyoruz." Başka kişilerin deneyimlerinden yararlanarak bilinçsiz spor yapmanın da faydadan çok zarar getirdiğine işaret etti. HABER MERKEZİ
Bilinçsiz egzersizler problem
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaduman,"Ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan uygulamaları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu tarz uygulamalar yeni sağlık sorunlarına yol açar." dedi
20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:39
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