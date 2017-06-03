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Bin derecelik fırın başında oruç tutuyorlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki tuğla fabrikalarında çalışan işçiler, 800 ila bin derece sıcaklığa ulaşan fırınların bulunduğu ortamda oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor.

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Bin derecelik fırın başında oruç tutuyorlar
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki tuğla fabrikalarında çalışan işçiler, 800 ila bin derece sıcaklığa ulaşan fırınların bulunduğu ortamda oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. Türkiye'nin önemli tuğla üretim merkezlerinden biri olan kentteki fabrikalarda yüksek sıcaklıklara ulaşan fırınların bulunduğu ortamda çalışan işçiler, ramazanda da üretimlerini sürdürüyor. İşçiler, sıcağa aldırmadan oruçlarını tutup ibadetlerini yerine getiriyor. Tuğla fabrikasında fırın işçisi olarak çalışan İmdat Ayyıldız, yaptığı açıklamada, saat 07.30'da işbaşı yapıp 15.30'a kadar çalıştıklarını, alınlarının teriyle aldıkları parayı hak etmeye çalıştıklarını anlattı. Çalıştıkları ortamın sıcaklığına işaret eden Ayyıldız, "Sıcaklığı 800 ila bin derece arasında değişen fırında tuğla pişiriyoruz. Bir yandan da oruçlarımızı tutuyoruz." diye konuştu. Ayyıldız, "Ekmek yemenin de bir zorluğu var. Ramazanda çalışmak elbette zor ama Rabb'im sabrını veriyor. Rabb'im herkese helal rızık yemeyi nasip etsin." dedi. İşçilerden Ali Cavdar ise işlerinin yorucu, çalıştıkları alanın aşırı sıcak olmasına rağmen oruçlarını tuttuklarını kaydetti. Tuğla fabrikasının üretim şefi Ekrem Gecer ise ramazanın yaz dönemine denk gelmesi, havaların ısınmasıyla çalışanların zorlandığını ancak ibadetlerini yerine getirdiğini söyledi. AA
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