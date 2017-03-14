Zonguldak’ta Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında bin kişi istihdam edilecek. Çalışma süresi 6 ay geçerli olan programa 5 bin 64 kişi başvurdu. Zonguldak’ta TYÇP programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda çalışma süresi 6 ay geçerli bin kişi istihdam edilecek. Çalışma ve İş-Kur il Müdürlüğü tarafından yapılan kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, adaylar asılan listelerde isimlerini aradı. Sırayla kurumların kura çekilişi gerçekleştirildi. Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü Sinan Karademir, “Zonguldak Belediyesi ile başladık. Arkasından diğer belediyelerin kura çekimi yapılacak. Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer kurumların kuralarını çekeceğiz. Yaklaşık 19 kurumun kurası çekilecek. Bu kuraları geçen hafta çekecektik. Teknik bir sıkıntı çıktı. Bu haftaya ertelendi. İki günde kuraları çekeceğiz. Toplam bin kişi alınacak TYÇP için. 5 bin 64 kişi bu program için başvuruda bulundu. 27 Şubat ile 3 Mart 2017 tarihleri arasında başvuruları aldık. Kuraları çekeceğiz. Bin kişinin istihdamını Zonguldak’ta gerçekleştireceğiz” diye konuştu. İHA
Bin kişilik işe 5 bin başvuru
Zonguldak’ta Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında bin kişi istihdam edilecek.
14 Mart 2017 Salı 16:57
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