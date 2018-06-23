Binlerce insan midesini küçülttü

Adana Şehir Hastanesi’nde “Mini Gastrik Bypass Bronz Sertifikasyon” kursu düzenlendi. Kursun açılışında konuşan Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, kurs süresince Mini Gastrik Bypass Prosedürünün standardizayonu, teknik ayrıntılar ve peroperatif hasta yönetiminin ele alınacağını belirterek, “Teorik ve pratik bilgiler içeren ve canlı ameliyatlarla vaka sunumlarının yapılacağı bu kursun; katılımcılarımızın mesleki gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen ise ileri boyutlara ulaşan obezite rahatsızlıklarında mide hacmini küçülterek hastanın kilo kaybı yaşamasını sağlamak amacıyla yapılan ‘Mini Gastrik Bypass’ ameliyatlarının günümüzde başarılı bir şekilde uygulandığını söyledi.

'Operasyonun, diyabet üzerinde de etkisi var'

Dünyada bu yöntemle 2013 yılından bugüne 468 bin ameliyatın gerçekleştiğini belirten Özmen, “Mini Gastrik Bypass’ta operasyon süresi kısa, komplikasyon olasılığı çok düşüktür. Hastada kilo kaybı oranları ve metabolik yetiler mükemmel. Bu ameliyatın dezavantajları olarak söylenen ‘safra öyküsünü artırıyor, reflüye bağlı kanser yapıyor’ gibi görüşlerin hiçbiri geniş hasta serilerine dayanmıyor” dedi.

Operasyon sonrası hastalarda birinci yılın sonunda yüzde 70 ile 84 oranında kilo kaybı yaşandığını ifade eden Özmen, “Operasyonun, diyabet üzerinde ciddi etkisi var. 30 günlük mortalite (ölüm) oranı ve revizyon olasılığı çok düşüktür. Bu ameliyatlarda safra kesesi ameliyatları ile karşılaştırılabilir bir komplikasyon oranı söz konusudur” diye konuştu.

Güvenli, hızlı ve etkili bir bariatric teknik olan Mini Gastrik Bypass ameliyatını ilk kez 1997’de Prof. Dr. Robert Rutledge tarafından yapıldığını vurgulayan Özmen, Rutledge’nin daha sonraki yıllarda Brezilya, Hindistan, Türkiye, Mısır ve Uzak Doğu ülkelerini gezerek tıp dünyasına bu tekniği öğrettiğini bildirdi.

Amaç mide hacmini küçültmek

İngiliz Obezite Metabolik Cerrahi Derneği’nin 2014’ün Eylül ayında Mini Gastrik Bypass ameliyatlarını cerrahlar için standart prosedürler arasına aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Özmen, şöyle devam etti:

“Mini Gastrik Bypass operasyonlarının yapılma amacı; mide hacmini küçültmek ve bağırsak yoluyla gıda emilimini bir miktar azaltmaktır. Böylece hastanın kilo kaybı yaşaması sağlanır. Bu ameliyat ile hasta kısa sürede hastaneden çıkma imkanı buluyor. Kapalı bir ameliyat türü olan bu tür işlemlerde, büyük bir kesik yerine, 5 küçük kesik ile hastaya müdahale edilmektedir. Bu kesiklerin her birisi 1 santimetreden küçüktür. Özel aletler sayesinde, deliklerden karının içerisine girilir ve mide girişinde yeni bir mide olarak adlandırabileceğimiz küçük bir tüp oluşturulur.”

İHA