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Bir botta 67 kişi

İzmir’in Dikili ilçesinde ölüm yolculuğuna çıkan 67 göçmen, sahil güvelik ekipleri tarafından yakalandı. Can yeleksiz ölüm yolculuğuna çıkan göçmenler, sahil güvenlik tarafından atılan ipi denize atarken, bir süre sahil güvenliğe direndi ve kaçmaya devam etti

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Bir botta 67 kişi
Edilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından İzmir’in Dikili ilçesi Killik Burnu önlerinde 67 kişilik bir göçmen botu tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, tespit edilen göçmen botunu gördü ve durdurdu. Öte yandan, göçmenlerin yine her zamanki gibi bir bota onlarca kişi bindiği görüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, botta ölüm yolculuğuna çıkan göçmenleri bir süre ikna etmekte zorlandı. Göçmenler, sahil güvenlik botundan atılan ipi, gelmek istemediğini belirterek tekrar suya attı. Sahil güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde ise göçmenlerin birçoğunun can yeleksiz olduğu görüldü. 67 göçmenin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi. İHA
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Sahil Güvenlik Mobil Radarıİzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü
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