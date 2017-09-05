Bir botta 67 kişi İzmir’in Dikili ilçesinde ölüm yolculuğuna çıkan 67 göçmen, sahil güvelik ekipleri tarafından yakalandı. Can yeleksiz ölüm yolculuğuna çıkan göçmenler, sahil güvenlik tarafından atılan ipi denize atarken, bir süre sahil güvenliğe direndi ve kaçmaya devam etti

05 Eylül 2017 Salı 15:20 Bu haber kez okundu.