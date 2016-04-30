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Bir gelinciğe yenildi

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, bir gelinciğin neden olduğu kısa devre üzerine devre dışı kaldı

30 Nisan 2016 Cumartesi 15:41
Bir gelinciğe yenildi

Evrenin büyük bölümünü oluşturan karanlık madde hakkında yeni bilgilere ulaşmak amacıyla yürütülen fizik deneyinde kullanılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, bir gelinciğin neden olduğu kısa devre üzerine devre dışı kaldı.

Fransa-İsviçre sınırında, yerin 100 metre altında bulunan CERN tesislerinin sözcüsü Arnaud Marsollier, bir gelinciğin, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın çalışmasına yardım eden bir trafoya girdiğini ve kısa devreye neden olduğunu açıkladı.

Marsollier, trafoya giren gelinciğin telef olduğunu, devre dışı kalan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın birkaç günlüğüne faaliyet göstermeyeceğini kaydetti.

CERN tesislerindeki bilim adamları, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda daha önce görülmemiş bir hızla protonları çarpıştırmayı ve karanlık madde hakkında yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

AA

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