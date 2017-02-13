Bir haftada 807 deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü açıklarında 6 Şubat Pazartesi günü 06.52'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir hafta içerisinde 800'ün üzerinde sarsıntı gerçekleşti. Bölgede, 1008 yapıda hasar oluştuğu tespit edildi. Ayvacık'ta; Valilik koordinasyonunda AFAD, Kızılay ve UMKE ile tüm kamu kurum kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları sürüyor. 6 Şubat saat 06.52'den 12 Şubat saat 17.30'a kadar, 1-2 arası şiddette 423, 2-3 arası şiddette 298, 3-4 arası şiddette 70, 4-5 arası şiddette 11 ve 5-6 arası şiddette 5 olmak üzere toplam 807 deprem meydana geldi.

Bin 8 yapı hasarlı

Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarına göre Ayvacık İlçesi Yukarıköy Köyü başta olmak üzere toplam 24 yerleşim biriminde, 480 ağır-yıkık hasarlı konut, 392 az hasarlı konut, 1 ağır hasarlı kaplıca, 6 ağır hasarlı cami,75 ağır hasarlı ahır-dam olmak üzere toplam 1008 yapıda hasar tespit edildi. Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanan 895 adet konutta İl Defterdarlığınca zarar bedelinin tespit çalışmaları tamamlandı. 06 Şubatta meydana gelen depremde yaralanan 8 kişiden 7’si taburcu edildi, 1’inin tedavisine devam ediliyor. İlk depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda herhangi bir yaralanma vakası olmadı.

Tarım İl Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerde 18 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

485 personel görev yapıyor

Kızılay tarafından, 28 personelle 14 köye 4 bin kişilik kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği 1 sabit, 1 mobil araçla dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca gün içerisinde sıcak çay ve çorba servisi de yapılıyor. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon TIR’ı olmak üzere 14 araçla tüm çalışmalar koordine ediliyor. Depremden etkilenen bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için toplam 485 adet personel görev yapıyor. İHA



