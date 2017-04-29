Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir köy alevlere teslim oldu

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde önceki gece geç saatlerde çıkan yangında çok sayıda ev yandı

Bu haber kez okundu.

Bir köy alevlere teslim oldu
Çorum’un Kargı ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Alioğlu köyünde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer evlere de sıçradı.
Kendi imkanları ile yangını kontrol altına alamayan köylüler Kargı İtfaiyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye gönderilen Kargı Belediyesine ait itfaiye araçları yetersiz kalınca Çorum, Osmancık, Tosya Belediyelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 
Çok sayıda evin küle döndüğü yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Çorum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100