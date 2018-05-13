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Bir ton inci kefaline el konuldu

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan bir ton inci kefaline el konuldu

13 Mayıs 2018 Pazar 17:57
Bir ton inci kefaline el konuldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Alparslan Jandarma Karakolu ekiplerince Muradiye ilçesi Yalindüz Köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda kaçak avlanarak çuvallara doldurulan bir ton inci kefali bulundu. Kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlatılırken, balıklar da imha edilmek üzere Muradiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada, sıkı denetimlerle inci kefalinin kaçak avlanmasına fırsat vermediklerini belirtti. Yasak süresince jandarma ekiplerinin desteğiyle denetimlerin devam edeceğini kaydeden Görentaş, bu konuda öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin verildiğini anımsattı.
AA

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