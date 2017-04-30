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Bitkilerden ‘yaşayan heykel’ yaptılar

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu öğrencileri, festivalde sergilenmek üzere bitkilerden heykel hazırladı

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Bitkilerden ‘yaşayan heykel’ yaptılar

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri, bitkilerden yaşayan heykel yaptı.

Moda Tasarımı Programı öğretim görevlisi Kemal Yanmaz, çiçek ve çocuk temasıyla düzenlenen Antalya EXPO 2016'dan ilham alarak "canlı bir heykel" hazırlamak için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Öğrencileriyle bitkilerle bezenen "yaşayan heykel" hazırladıklarını anlatan Yanmaz, "Bakır, kurşun, alüminyum veya paslanmaz çelik yerine, gelecek günlerde şehirlerimizin bitkilerle bezenen yaşayan heykellerle renklenmesini, şehirlerimizin doğayla biraz olsun yakınlaşmasını istiyoruz" dedi.

Heykel için Bayındır'ın iklim şartlarına uygun bitkiler seçtiklerini kaydeden Yanmaz, "Alternanthera, sedum, gras kullanarak hazırladığımız heykelimiz dört mevsim yaşayacak. Zarar gören ve bozulan bitkilerin yerine yenilerini ekerek, heykelimizi yıllarca sergileyebileceğiz" diye konuştu.

Yanmaz, heykelin 3-7 Mayıs'ta düzenlenecek 20. Bayırdır Çiçek Festivali'nde sergileneceğini bildirdi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Aslı Güneş, "Yaşayan heykelin sergilenmesinin ardından devlet kurumlarından ve özel sektörden talepler olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Heykeli hazırlayan öğrencilerden Ayşe Öztürk ise arkadaşlarıyla yağmura, soğuk havaya aldırmadan üç ay çalıştıklarını, ortaya çıkan sonuçtan gurur duyduklarını ifade etti. AA

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