Bitlis'ten acı haber

Bitlis 'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda yaralanan 2 asker kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yaralanmalarının ardından hastanede tedavi altına alınan 2 askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Operasyonda yaralanan bir askerin tedavisinin, Tatvan Devlet Hastanesinde devam ettiği kaydedildi. Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adana ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Bitlis’te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe’nin acı haberi memleketi Samsun’a ulaştı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe'nin acı haberi Vezirköprü ilçesi Karabük Mahallesi’nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe’nin 8 kardeşten üçüncüsü olduğu öğrenildi. Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe’nin cenazesi Vezirköprü ilçesi Karabüklü Mahallesi'nde bugün toprağa verilecek.