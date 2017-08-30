Böcek deyip geçmeyin

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Böcek Müzesi'nde, Türkiye'nin çeşitli yerleri ve farklı ülkelerden getirilen yaklaşık 20 bin böcek yer alıyor. "Entomological Museum of Isparta Turkey" adıyla uluslararası böcek müzeleri arasına giren kurumda, yurt içi ve yurt dışından bilim insanları araştırma ile proje çalışmaları yapabiliyor. Göller Yöresi'nin böcek çeşitliliğini ortaya çıkarmak üzere 2002'de kurulan müzede, Türkiye'nin çeşitli yerleri ve farklı ülkelerden getirilen böcekler bulunuyor. SDÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ozan Demirözer, yaptığı açıklamada, müzenin, böcek meraklıları için iyi bir veri bankası olduğunu söyledi. Müzedeki böcekler hakkında bilgi veren Demirözer, "Müzemizde 11 böcek takımından yaklaşık 100 familya ve 600 teşhisli türden yaklaşık 20 bin böcek bulunuyor." ifadelerini kullandı. Böceklerin biyolojik çeşitlilik açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Demirözer, "Ancak insanlar dünyayı sadece kendi evleri olarak görüyor. Şöyle bir gerçek var, böcekler bizden daha önceki zamanlarda dünyada var oldular ve bu var oluşları devam ediyor. Dünyanın esas sahibi böceklerdir." dedi.

'insan yaşamı için çok önemliler’