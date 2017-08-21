Bodrum’u rahatlatan açıklama geldi 21 Temmuz gecesi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından bölgeye gelen uzmanlar ilçede deprem beklenmediğini açıkladı

21 Temmuz gecesi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından bölgeye gelen uzmanlar ilçede deprem beklenmediğini açıkladı. 21 Temmuz'dan buyana ise bölgede 8 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldiği öğrenildi. Gökova Körfezi ve Pınarlıbelen - Karaova bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken bölgeye gelen, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Emekli Öğretim Görevlisi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu ve Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Emrah Pekkan araştırma ve incelemelerde bulundular. 3 gün boyunca hem karada hem de denizde çalışmalar yapan deprem uzmanları yaptıkları açıklamada Bodrum bölgesinde yıkıcı bir deprem beklenmediğini artçı sarsıntıların yaklaşık 2 ay kadar daha sürebileceğini ifade ettiler. İHA