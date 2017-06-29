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Boğaz'daki enkaz kaldırılmaya başlandı

İstanbul Boğazı ön görünümünde kaçak oldukları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan yapıların enkazı kaldırılmaya başlandı

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Boğaz'daki enkaz kaldırılmaya başlandı
İstanbul Boğazı ön görünümünde kaçak oldukları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan yapıların enkazı kaldırılmaya başlandı. Ortaköy'de bulunan ve yıkımı 22 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Reina isimli gece kulübünün enkazı kamyonlarla taşınıyor. Özel bir şirkete ait işçiler Reina'daki yıkımın ardından kalan enkazı kaldırıyor. Öte yandan Reina'daki yıkımdan bir hafta sonra 28 Mayıs'ta mülkiyeti maliyeye ait olan Kuruçeşme'deki Suada'daki kaçak bölümler yıkılmıştı. Suada'daki enkaz gemilerle karaya taşınarak kamyonlara yüklendi. Enkazın kaldırılmasıyla tartışmalara konu olan boğazdaki kirli görüntüye son verilmiş olacak.
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Istanbul Boğazı
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