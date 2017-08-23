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Bolu Dağı trafiğini altüst etti

Bolu Dağı’nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyon yan yattı. Bolu Dağı İstanbul istikameti saatlerce trafiğe kapalı kaldı

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Bolu Dağı trafiğini altüst etti
Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan ve ev eşyası taşıyan M.A idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Bolu Dağı mevkiinde yan yattı. Yan yatan kamyon nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Bölge Trafik ekipleri ile Karayolları ekipleri kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlattılar. İHA
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Bölge Trafik Ekipleri
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