Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan ve ev eşyası taşıyan M.A idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Bolu Dağı mevkiinde yan yattı. Yan yatan kamyon nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Bölge Trafik ekipleri ile Karayolları ekipleri kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlattılar. İHA
Bolu Dağı trafiğini altüst etti
Bolu Dağı’nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyon yan yattı. Bolu Dağı İstanbul istikameti saatlerce trafiğe kapalı kaldı
23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:22
Bu haber kez okundu.