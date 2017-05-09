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Bonzai, gençleri ne hale getiriyor!

Mecidiyeköy’de bonzainin etkisindeki bir genç, kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yola düştü. Araçların seyir halinde olduğu yolda herhangi bir kaza yaşanmadı ancak genci kurtaran vatandaşlar, duruma adeta isyan etti

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Bonzai, gençleri ne hale getiriyor!
Şişli Mecidiyeköy’de güpegündüz uyuşturucu madde kullanan bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. E-5 Karayolu’nun hemen yanı başında “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, kaldırımdaki vatandaşların arasından bir süre yürüdü. Uyuşturucu maddenin etkisiyle dengesiz bir şekilde yürüyen genç, kısa süre sonra dengesini kaybederek yola düştü.
Yola düşen genci, o esnada seyir halinde olan taksi şoförü fark etti. Hemen direksiyonu kıran şoför yoluna devam ederken, kaldırımdan yürüyen vatandaşlar gence yardım etti. Onu yoldan kaldırıma çıkartan vatandaşlar, gençlerin bulunduğu bu duruma adeta isyan etti.
Genci kaldıran Nevzat Yiğit, “Bonzai çekmiş zavallı çocuk, bunlara yazık günah ya. Bu nedir nereye gidiyoruz, şu hale bakın. Çocuğu bir görseniz gencecik, boylu poslu, bunlar hep sıkıntı başka hiçbir şey değil” dedi. Süleyman Yabanoğlu ise, “Çok sıkıntı, özellikle akşamları metrobüsle eve giderken insanlar tedirgin oluyor. Bonzai içen olduğu gibi metrobüsün içerisinde uyuyor. Az önce kurtarmasaydık araç çarpabilirdi. Sürekli duyarlılık gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. İHA
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