Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bonzai kullanan muavinin hazin sonu

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen muavin otobüste fenalaşarak hayatını kaybetti

Bu haber kez okundu.

Bonzai kullanan muavinin hazin sonu
Ankara’dan Sinop'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsünün muavini, Çankırı’da otobüs içerisinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü Çankırı şehir merkezinden geçtiği sırada araç muavini E.M.(20) otobüs içerisinde fenalaştı. İlk müdahalesi yolcular tarafından yapılan muavin olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastane acil servisinde yapılan ilk müdahalede madde kullandığı tespit edilen E.M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sentetik uyuşturucu bonzaiden öldüğü iddia edilen gencin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayın tanığı olan ve ilk müdahaleyi yapan yolcular, genç muavinin servis yaparken ayakta durmakta zorlandığını söyledi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇankırı Devlet Hastanesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100