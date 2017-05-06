Boşandığı eşini telle boğdu

Olay, Güzelyalı Mahallesi 22 sokakta bir evde meydana geldi. 46 yaşındaki Mürşit S. ile 40 yaşındaki Üsküdar S. bir süre önce boşandı. Üsküdar S. 3 çocuğunu alarak yeni taşındıkları evde yaşamanı sürdürmeye başladı.

Önceki gece saatlerinde boşandığı eşinin evine giden Mürşit S., Üsküdar S. ile konuşmak istedi. İlk başta konuşmak istemeyen Üsküdar S., çocuklar uyanmasın diye Mürşit S.'yi eve aldı. Konuşmaya başlayan çift, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa bir süre kavgaya dönüşünce gözü dönen Mürşit S., telle Üsküdar S.’yi boğarak öldürdü.