Boşandığı eşini telle boğdu

Olay, Güzelyalı Mahallesi 22 sokakta bir evde meydana geldi. 46 yaşındaki Mürşit S. ile 40 yaşındaki Üsküdar S. bir süre önce boşandı. Üsküdar S. 3 çocuğunu alarak yeni taşındıkları evde yaşamanı sürdürmeye başladı.
Önceki gece saatlerinde boşandığı eşinin evine giden Mürşit S., Üsküdar S. ile konuşmak istedi. İlk başta konuşmak istemeyen Üsküdar S., çocuklar uyanmasın diye Mürşit S.'yi eve aldı. Konuşmaya başlayan çift, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa bir süre kavgaya dönüşünce gözü dönen Mürşit S., telle Üsküdar S.’yi boğarak öldürdü.
Olayın ardından Mürşit S., polisi arayarak eski eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine intikal ettiklerinde Üsküdar S.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Üsküdar S.’nini cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, cinayet sırasında uyku da olan 3 çocuk ise polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Mürşit S., Cinayet Büro Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İHA